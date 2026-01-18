Леся Никитюк показала важные семейные 'сокровища' (фото)

Эти вещи хранили для будущих поколений.

Популярная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк показала подписчикам еще одну семейную реликвию - старые иконы ее семьи.

В воскресенье, 18 января, блогер опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадры отдыха с родителями. Они с мамой развесили в доме вышитые гладью бабушкины рушники, которым уже более 60 лет, а также разместили иконы:

"И палочки в рушники вставили... Все как прежде. Только бабушки и дедушки нет. Но память о них и все, что оставили, собирала и хранила для будущих поколений".

Как известно, Леся Никитюк довольно часто делится со своими подписчиками кадрами из собственной жизни и досуга с родителями. Зимой блогер ша вместе с маленьким сыном поехала в родной Хмельницкий, чтобы погостить у отца и мамы, а недавно показала поклонникам, как отдыхает с женихом - военнослужащим украинской армии Дмитрием Бабчуком.

Видео дня

Как известно, телеведущая родила первого ребенка 15 июня 2025 года. Пара назвала мальчика Оскаром и сейчас периодически делится кадрами с ним, скрывая лицо малыша. Леся довольно быстро вернулась к работе, в частности, к роли ведущей в развлекательном шоу "Хто зверху?".

Вас также могут заинтересовать новости: