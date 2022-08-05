Россияне не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия, отмечают аналитики ISW.

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), в ответ на украинские контрнаступательные операции российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и на запад Запорожской области.

В частности, из Славянска и Северска, которые оккупанты, похоже, оставили.

Также Россия передислоцирует военную технику, в частности артиллерию и авиацию, из регионов Украины в Крым.

"Российские силы ранее отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но они сделали это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов их командиров. Российские силы в данном случае, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия", - отмечают эксперты.

В начале полномасштабной войны, даже после того как была отбита попытка захватить Киев, россияне могли свободно сосредоточить свои операции на востоке, указывают в ISW. Но теперь ситуация изменилась.

"Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны", - говорится в отчете.

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