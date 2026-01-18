Под маской доброты: 10 комплиментов, которые на самом деле скрывают унижение

Психологи объясняют, как распознать скрытую обиду в "приятных" словах и почему такие фразы могут вредить самооценке.

В повседневном общении мы часто слышим слова, которые кажутся приятными на первый взгляд, но могут незаметно унижать или занижать нашу ценность. Как пишет Your Tango, такие выражения являются "комплиментами в маскировке" – они звучат как похвала, но имеют под собой оскорбительный подтекст.

Эксперты объясняют, что такие замечания могут оставлять после себя неприятные ощущения, ведь истинный комплимент должен поднимать настроение, а не заставлять сомневаться в себе.

Вот 10 самых распространенных из них:

"Ты хорошо выглядишь для своего возраста"

Намек, что с возрастом привлекательность якобы должна исчезать.

"Я не ожидал, что ты так хорошо справишься"

Похвала, которая подчеркивает заниженные ожидания.

"У тебя такой... уникальный стиль"

Часто означает удивление или неодобрение, а не восхищение.

"Ты гораздо умнее, чем кажешься"

Скрытно говорит, что первое впечатление было негативным.

"Тебе так идет, когда ты не красишься"

Принижает внешний вид человека в другое время.

"Ты такой смелый, что носишь это"

Имеет подтекст: "Я бы так не решился".

"Я бы никогда не смог жить так, как ты"

Выделяет человека как "ненормального" или "другого".

"Ты хорошо держишься, учитывая обстоятельства"

Акцент не на силе, а на проблемах человека.

"Для новичка это очень неплохо"

Похвала, которая сразу ставит в более низкую категорию.

"Ты выглядишь намного лучше, чем на фото"

Скрытый посыл: на фото человек выглядит плохо.

Эксперты отмечают, что настоящий комплимент не содержит сравнений, условий или намеков на недостатки. Если после "похвалы" появляется неприятное ощущение – это сигнал, что перед вами не комплимент, а завуалированная критика.

