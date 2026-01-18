Под маской доброты: 10 комплиментов, которые на самом деле скрывают унижение

В повседневном общении мы часто слышим слова, которые кажутся приятными на первый взгляд, но могут незаметно унижать или занижать нашу ценность. Как пишет Your Tango, такие выражения являются "комплиментами в маскировке" – они звучат как похвала, но имеют под собой оскорбительный подтекст.
Эксперты объясняют, что такие замечания могут оставлять после себя неприятные ощущения, ведь истинный комплимент должен поднимать настроение, а не заставлять сомневаться в себе.
Вот 10 самых распространенных из них:
- "Ты хорошо выглядишь для своего возраста"
Намек, что с возрастом привлекательность якобы должна исчезать.
- "Я не ожидал, что ты так хорошо справишься"
Похвала, которая подчеркивает заниженные ожидания.
- "У тебя такой... уникальный стиль"
Часто означает удивление или неодобрение, а не восхищение.
- "Ты гораздо умнее, чем кажешься"
Скрытно говорит, что первое впечатление было негативным.
- "Тебе так идет, когда ты не красишься"
Принижает внешний вид человека в другое время.
- "Ты такой смелый, что носишь это"
Имеет подтекст: "Я бы так не решился".
- "Я бы никогда не смог жить так, как ты"
Выделяет человека как "ненормального" или "другого".
- "Ты хорошо держишься, учитывая обстоятельства"
Акцент не на силе, а на проблемах человека.
- "Для новичка это очень неплохо"
Похвала, которая сразу ставит в более низкую категорию.
- "Ты выглядишь намного лучше, чем на фото"
Скрытый посыл: на фото человек выглядит плохо.
Эксперты отмечают, что настоящий комплимент не содержит сравнений, условий или намеков на недостатки. Если после "похвалы" появляется неприятное ощущение – это сигнал, что перед вами не комплимент, а завуалированная критика.