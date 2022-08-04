В нашей стране за сутки ликвидировали еще 15 танков противника.

Украинские воины ликвидировали уже около 41 500 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составили: личного состава - около 41500 (+150) человек ликвидировано, танков - 1789 (+15) ед., боевых бронированных машин - 4026 (+4) ед., артиллерийских систем - 946 (+7) ед., РСЗО - 260 (+1) ед., средства ПВО - 118 (+0) ед., самолетов - 223 (+0) ед., вертолетов - 191 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 742 (+2), крылатые ракеты - 182 (+2) корабли/катера - 15 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед., специальная техника - 83 (+0)", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Напомним, российские оккупанты без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

ВСУ давали достойный отпор противникам. По состоянию на 3 августа были ликвидированы 41 350 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: