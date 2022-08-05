На Авдеевском направлении бои продолжаются.

Русские оккупанты проводят наступательные операции на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Враг пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине города Донецк.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазанівки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Немаленькое и Большой Комишувахи.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григоровка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

Как писал УНИАН, Вооруженные силы на юге страны за сутки уничтожили три вражеских склада с боеприпасами - в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

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