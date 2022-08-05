Враг совершил обстрел одного из объектов инфраструктуры

Во время ночной атаки по пригороду Запорожьяроссийские оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги оккупанты совершили обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья. В результате вражеской атаки было повреждено производственное оборудование. К счастью, пострадавших нет", - отметил он.

Куртев призвал горожан обязательно реагировать на все оповещения о воздушной опасности.

"Не забывайте, что вчера утром во время тревоги в городе произошло два прилета. Берегите себя и своих родных", - подчеркнул и. о. мэра.

Как писал УНИАН, примерно в 01:39 В Запорожской области объявили воздушную тревогу. После этого в регионе произошли взрывы. Жители области сообщали, что слышали звуки четырех мощных "прилетах". По информации местных властей, несколько ракет попали по пригороду Запорожья.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заялял, что Россия наращивает свои силы на Запорожском и Херсонском направлениях.

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