Бытовой ад: 11 привычек мужчин, с которыми невыносимо жить под одной крышей

Жизнь с партнером требует терпения, но некоторые мужские привычки способны вывести из себя любую женщину.

Переход от жизни в одиночестве к жизни с другим человеком – сложный процесс. Даже если вы любите партнера всем сердцем и хотите прожить с ним всю жизнь, его бытовые привычки могут действовать на нервы.

Жизнь с мужчиной иногда становится настоящим испытанием для терпения и душевного равновесия. И, честно говоря, мужчины, с которыми действительно тяжело жить, почти всегда совершают одни и те же ошибки: от элементарной невнимательности до полного отсутствия сочувствия, пишет Your Tango.

Речь не о мелком беспорядке время от времени, а о поведенческих паттернах, которые превращают пребывание дома в хаос и стресс.

Это те вещи, увидев которые, хочется закрыть глаза и досчитать от десяти до одного. Конечно, цель не в том, чтобы пристыдить всех мужчин, а в том, чтобы понять природу их поведения. И если вы сейчас живете с мужчиной, возможно, вам станет легче от мысли, что вы не одиноки в своих переживаниях.

Мужчины, с которыми невыносимо жить, почти всегда делают дома эти 11 вещей

1. Никогда не убирают за собой

Женщины в среднем тратят около часа и 20 минут в день на готовку, уборку и стирку. Треть этого времени уходит только на наведение чистоты. Мужчины же тратят на эти обязанности около получаса, а непосредственно на мытье и уборку – всего 10 минут.

Жить с мужчиной, который не умеет (или не хочет) убрать за собой тарелку, сложить вещи или хотя бы протереть раковину после бритья, бывает очень сложно. Некоторые мужчины обладают удивительной способностью оставлять после себя хаос, даже не замечая этого. Они могут пройти мимо кучи мусора, как будто не они ее создали. Но возвращение в грязный дом сильно бьет по психике.

2. Забывают заменить туалетную бумагу

Это может показаться мелочью, но именно из мелочей состоит семейная жизнь. Тяжелые в быту мужчины почти всегда забывают повесить новый рулон. Он использует последний листок, но не удосужится достать новый. А потом еще и удивится, если кто-то возмутится, обнаружив пустую втулку. Дело не в самой бумаге, а в полном пренебрежении к другим.

Он просто не думает о том, что после него в туалет пойдет кто-то еще и попадет в неловкую ситуацию. И сколько бы вы ни просили его исправиться, слова пролетают мимо ушей.

3. Никогда не пополняют запасы еды

Несмотря на то, что именно он доедает последнюю пачку печенья или выпивает весь сок, у него не находится времени или желания купить новые продукты. Вы хотите перекусить, а полки пусты, или, что еще хуже, в шкафу стоит пустая коробка. Это добавляет раздражения.

Он никогда не думает наперед. В итоге проблема не в отсутствии чипсов, а в неудобстве жизни с человеком, который не умеет планировать. И сколько бы вы ни намекали, он не видит в этом проблемы.

4. Создают напряжение своим настроением

Нет ничего хуже жизни с мужчиной, который диктует настроение всему дому. Малейшая неприятность – и он превращает это в проблему для всех окружающих. Вы можете столкнуться с резкими ответами или пассивной агрессией. "Смещенная агрессия возникает, когда человек направляет свой гнев на невинного свидетеля, а не на обидчика", – объясняет психиатр Шрини Пиллэй.

Жить с кем-то, чей негатив доминирует в доме, изматывает. Вы постоянно находитесь в напряжении, гадая, не испортится ли его настроение в следующую секунду. Ходить дома "на цыпочках" день за днем – это огромный стресс.

5. Оставляют свет во всех комнатах

Даже если в комнате никого нет, такие мужчины оставляют свет включенным. Счета за электричество растут, но их это не волнует. Вы можете ходить и выключать за ним лампочки, но стоит вам отвернуться, как он снова включает иллюминацию во всем доме, даже там, где его нет.

Это превращается в еще одну раздражающую привычку: он либо не помнит, либо отказывается помнить ваши просьбы экономить свет.

6. Не проявляют сочувствия к чувствам других

Вместо того чтобы решать проблемы, он отказывается слушать. Если вы пытаетесь выразить свое расстройство, особенно вызванное его действиями, он не попытается найти решение. Самое обидное, что это происходит постоянно.

"Стресс – главный фактор, подавляющий нашу способность проявлять эмпатию", – отмечает клинический психолог Шерри Пагото.

Он раз за разом игнорирует ваши чувства, оставляя вас наедине с переживаниями. Он ждет поддержки от вас, но сам не готов дать то же самое взамен.

7. Берут чужие вещи без спроса

Неважно что это – одежда, гель для душа или зарядка для телефона. Он берет это, не спрашивая. Вы внезапно не можете найти свои вещи или замечаете, что они закончились быстрее обычного.

Личного пространства для таких мужчин просто не существует. Это становится привычкой: он считает, что ваше – это его. Вам приходится либо прятать свои вещи, либо постоянно покупать новые на свои деньги.

8. Отказываются нормально обсуждать проблемы

Сложные в быту мужчины почти всегда не умеют вести здоровый диалог. Вместо честного разговора или компромисса он замыкается в себе. Он будет игнорировать проблему или реагировать враждебно. Но жизнь вместе подразумевает решение возникающих вопросов.

"Если проблемы не решать, они не исчезают. Напряжение и конфликты только нарастают", – объясняет эксперт по благополучию Робин Хэнли-Дафо.

Отказ от диалога приводит к тому, что обиды копятся и рано или поздно вырвутся наружу чем-то гораздо более серьезным.

9. Винят других в своих ошибках

Он редко берет на себя ответственность за беспорядок или забытые дела. Вместо того чтобы признать, что он забыл вынести мусор (и тот начал пахнуть), он начнет нападать. Никто не ждет от него идеальности, но важно уметь признавать ошибки.

"Желание избежать ошибок и стресс при их совершении естественны", – говорит психолог Элизабет Ремер.

Но когда вы указываете ему на промах, он воспринимает это как личное оскорбление и атаку на его интеллект, тут же начиная искать виноватых.

10. Оставляют грязную духовку и плиту

Протереть плиту после готовки несложно. Но жизнь с мужчиной, который регулярно оставляет кухню грязной, утомляет. Одно дело, если он устал и забыл один раз. Другое – если это система.

Вам приходится морально готовиться к бардаку на кухне каждый раз, когда он готовит. Часто вы стоите у него за спиной с тряпкой, потому что знаете: сам он по доброй воле убирать не станет.

11. Забывают приготовить еду

Согласно опросам, женщины готовят почти 9 раз в неделю, а мужчины – около 4. Раздражает жить с мужчиной, который не может самостоятельно организовать ужин.

Он полагается на вас, даже если вы устали после работы. В итоге приходится судорожно придумывать, что поесть, или заказывать доставку. То, что должно быть простой частью быта, превращается в источник стресса. Кажется, никакие записки и напоминания, оставленные на столе, не помогают ему понять намек.

