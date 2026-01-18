'Спасибо за моральные травмы': известная певица со скандалом покидает лейбл Jerry Heil

Артистка заявила, что больше не хочет писать музыку.

Украинская певица Анна Макиенко, известная под псевдонимом Кажанна, объявила о прекращении сотрудничества с лейблом NOVA MUSIC, который основала Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева).

Артистка опубликовала в Threads шуточный пост о конкурсной песне Jerry Heil "Catharticus", добавив в свой трек "Boy" упоминания о Боге. В комментариях написали, что нужно уметь достойно проигрывать, однако девушка ответила, что даже не подавала заявку на Нацотбор на Евровидение, предложив "угадать почему".

После того, как Кажанна получила множество реакций от пользователей сети, она удалила почти все посты в Threads и написала в Instagram, что лейбл Jerry Heil сильно ее травмировал:

"Спасибо всем, кто меня не поддержал в Threads. У меня больше нет желания вести публичную деятельность и писать музыку. Индустрия - ужас, социум еще хуже. Спасибо лейблу Nova Music за все мои моральные травмы за эти два года, вы как тот самый первый бывший, после которого нужно десять лет терапии. Гудбай".

Шемаева уже отреагировала на сообщения артистки, поблагодарив поклонников за поддержку, поскольку ей "очень трудно переносить" это. Она также возмутилась тем, что это происходит именно во время нацотбора:

"Любая травля в интернете - это психологическое насилие. Особенно когда она не соответствует действительности. Особенно, когда присоединяются какие-то медиа (или вообще почему-то аккаунты с 0 подписок и контента), которые пишут какую-то яростную ложь, от которой уже не удивительно даже, а смешно. Но у меня есть валериана. Просто хочу напомнить, что чувства есть у всех. И у меня. И у команды", - написала она в Telegram.

Напомним, Jerry Heil прошла в финал Национального отбора на "Евровидение" с песней "Catharticus". Артистка будет бороться с другими исполнителями за право представлять Украину на песенном конкурсе.

