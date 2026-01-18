Авиаэксперт объяснил, почему Украина не может сбивать всю баллистику РФ

Криволап отметил, что для перехвата одной баллистической цели нужны две ракеты.

У Украины нет возможности сбивать все баллистические ракеты, которые запускает Россия. Тем не менее, наша страна уже демонстрирует высокую эффективность в сбивании крылатых ракет. Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "КИЕВ24".

"Надо понимать, что баллистические ракеты все равно будут до нас долетать. Завод в США, производящий противоракеты, может выпускать только 700–750 единиц в год... Поскольку на одну баллистическую цель нужно две ракеты, мы можем перехватить максимум 350 баллистических ракет, и это только при условии, что весь американский завод будет работать исключительно на нас. Но на это не стоит надеяться", - объяснил он.

Криволап отметил, что угроза баллистических ударов по Украине будет сохраняться. По его словам, это связано, в частности, с ограниченным объемом мирового производства противоракет.

"Однако Украина уже демонстрирует высокую эффективность в сбивании крылатых ракет с помощью самолетов F-16. Недавно начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что из 35 ракет, запущенных по Украине, 34 были сбиты. Это соответствует действительности", - добавил авиаэксперт.

Смогут ли россияне сбивать украинскую баллистику

Ранее военный аналитик, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал, что у России мало систем противовоздушной обороны (ПВО), способных сбивать баллистические ракеты. По его словам, чтобы прикрыть всю свою территорию, россиянам нужно более 150-200 систем С-400.

Нарожный заявил, что у россиян есть несколько систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты. В частности, С-300, С-350, С-400 и С-500.

Он объяснил, что из всех этих систем только С-400 и С-500 сегодня способны противодействовать баллистическим ракетам, поскольку С-300 разрабатывался достаточно давно.

