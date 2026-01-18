Алина Гросу проверила, помогут ли народные приметы определить пол ребенка (видео)

Певица рассказала о своих симптомах.

Беременная 30-летняя украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками предположениями о поле своего ребенка.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, в котором перечисляет народные приметы, по которым определяют пол малыша. В итоге половина признаков "свидетельствовали" о сыне, а другая половина - о дочери.

К "мальчишеским" Гросу отнесла желание есть соленое, сильный, но непродолжительный токсикоз и постоянное ощущение холода. "Девичьими" она определила отеки, сильную головную боль и "катастрофические" перепады настроения:

"Меня от слез до смеха просто за одну минуту [бросает]. У меня так было всю жизнь, но теперь я это даже контролировать никак не могу".

Поскольку определить пол народные приметы не помогли, Гросу призвала подписчиков высказать свои догадки. В комментариях мнения также разделились:

"Вы такая красивая. Поэтому, думаю, будет мальчик".

"Я думаю, что девочка. Таких красавиц, как мама, нужно побольше".

"Возможно двойня".

"Говорят, если ты красива всю беременность, то будет мальчик".

"Какая же вы красавица. Вам очень идет беременность. Думаю, будет мальчик".

"Ничто из этого не влияет на пол малыша. Кто бы там ни был, пусть будет здоровым и счастливым ребенком".

Напомним, слухи о беременности Алины Гросу ходили в сети уже некоторое время, однако официально она подтвердила свою беременность только в начале этого года.

