Дочь Поляковой публично обратилась к звездной маме

Девушка поздравила маму с Днем рождения.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой и бизнесмена Вадима Буряковского публично поздравила маму с 47-летием.

Маша Полякова опубликовала в своем Instagram-блоге, за которым следят более 184 тысяч аккаунтов, снимок со звездной мамой. Девушка подписала фотографию трогательными словами о том, как сильно она гордится ею:

"С днем рождения, моя любимая мама. Хоть я уже взрослая, но для тебя я всегда остаюсь твоей маленькой девочкой. Ты - моя стена, за которой ничего не страшно, моя поддержка и мой самый большой пример. Ты всегда будешь тем идеалом, к которому я стремлюсь всем сердцем. Я бесконечно тебя люблю. С днем рождения".

Сама Полякова ответила в комментариях, что любит дочь. Тем временем подписчики девушки присоединились к поздравлениям певицы, сделав маме и дочери множество комплиментов:

"Поздравляю! С днем рождения! Желаю еще больше блеска в глазах".

"Поздравляем с днем рождения нашу дорогую Олю! Девочки, вы прекрасны!"

"Одно лицо, красавицы".

"Кто из вас Оля?".

Напомним, старшая дочь Оли Поляковой живет в Соединенных Штатах Америки. Летом прошлого года она вышла замуж за своего бойфренда-иностранца Эдена Пасарелли, с которым познакомилась в США.

