'Не провоцируйте папочку': Дмитриев высмеял Европу из-за ультиматума Трампа

Он заявил, что новые пошлины США равны "1% за каждого солдата, отправленного в Гренландию".

Специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев с насмешкой обратился к Европе после заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против восьми европейских стран из-за спора вокруг Гренландии. Соответствующий пост он опубликовал на платформе Х.

Представитель РФ ответил на публикацию в сети президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предупредила, что тарифная война может вызвать "опасную нисходящую спираль".

Дмитриев написал, что новые пошлины США равны "1% за каждого солдата, отправленного в Гренландию", при этом упомянув, как генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папой".

"Уважаемая Урсула "Пфайзер" фон дер Ляйен, не провоцируйте "папу"! Заберите 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный 1% тарифа за каждого отправленного солдата", - говорится в сообщении российского посланника.

Ультиматум Трампа Европе

Как сообщал ранее УНИАН, 17 января президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум из-за ситуации вокруг Гренландии. Он анонсировал дополнительные пошлины в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что эти страны выступили против американской аннексии острова. Новые правила должны вступить в силу с 1 февраля.

В Европе отреагировали на ультиматум. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы президента США о введении пошлин "неприемлемыми" и пообещал "единый и скоординированный" ответ Европы, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил решение Трампа, назвав тарифы "абсолютно неправильными".

Также отреагировала на ультиматум Трампа по Гренландии и верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики Кая Каллас. Она отметила, что этот раздор выгоден Китаю и России, и высказала мнение, что обострение отношений между США и Европой из-за Гренландии может отвлечь союзников от основной задачи – помочь прекратить войну РФ против Украины.

