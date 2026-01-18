Дизайнеры назвали 6 стилей штор, которые лучше не вешать у себя дома

От некоторых трендов в дизайне штор специалисты по интерьеру рекомендуют отказаться. Они рассказали, что взять на замену.

Когда дело доходит до домашнего декора, шторы и занавески играют решающую роль в создании атмосферы. Что еще не маловажно - они влияют на то, как свет проникает в комнаты.

Дизайнеры интерьеров отметили, что обновление штор сразу преобразит пространство, пишет Bhg. При этом они рассказали, от каких трендов в дизайне штор следует отказаться, а какие лучше выбрать вместо них, чтобы комнаты выглядели стильно и современно.

6 немодных трендов в оформлении окон

1. Чрезмерно вычурные оборки и драпировки

Оборки, воланы и драпировки когда-то были в тренде, но их место заняли более лаконичные и строгие модели. Владельцы домов все чаще выбирают элегантные шторы со структурированными, непринужденными волнами ткани.

"В последнее время я много занимаюсь дизайном римских штор и занавесок для кафе, благодаря их универсальности и функциональности. Я также наблюдаю возрождение интересной формы карнизов, ламбрекенов и верхних элементов декора", - сказала дизайнер Дебби Мэтьюз.

Эти структурированные элементы придают индивидуальность, не перегружая пространство и добавляют современный штрих.

2. Хлопковые и льняные шторы

Они отходят на второй план, поскольку домовладельцы все чаще выбирают более насыщенные текстуры и многослойные варианты оформления окон. "Люди сейчас больше, чем когда-либо, ценят текстуру. Я вижу и разрабатываю шторы из бархата, мохера, шерсти, прозрачной шерсти, шелка и необработанного шелка - материалов, которые добавляют глубину и роскошь пространству", - поделилась Мэтьюз.

Многослойность - еще одна набирающая популярность тенденция: прозрачные шторы обеспечивают приватность, а второй слой, с подкладкой, добавляет драматизма и контроля света.

Дизайнер Хейли Вайденбаум отметила, что шторы становятся скорее элементом декора, чем функциональной необходимостью.

3. Короткие шторы для зонирования комнаты

Шторы до середины длины могут быть хорошим дополнением к уютному стилю коттеджкор, но в других интерьерах они делают комнату меньше.

4. Слишком сложные складки

Тяжелые, сложные складки могут сделать шторы жесткими, поэтому дизайнеры предпочитают более простые, элегантные стили складок. "Клиенты тяготеют к простой складке, например, к складке из двух или трех пальцев. Это создает шторы, которые аккуратно складываются и остаются вне времени", - отметила Мэтьюз.

В повседневных жилых помещениях лаконичные складки помогают добиться чистого, изысканного вида.

5. Невыразительные и нейтральные цвета

Долгие годы простые бежевые и серые шторы были проверенным вариантом, но теперь домовладельцы осознали чудеса цвета и узоров и их способность преобразить пространство. "Люди просят более яркие и смелые цветовые палитры, такие как изумрудно-зеленый, бордовый, фиолетовый, медный и шоколадно-коричневый", - перечислила Мэтьюз.

Шторы с узорами также набирают популярность, и многие домовладельцы выбирают смелые принты или ткани, которые сочетаются с обоями, для создания гармоничного образа.

6. Дешевые шторы

Одноразовый декор уходит в прошлое, а долговечность становится трендом. "Устойчивое развитие и экологичность влияют на современный выбор, поощряя более прочные и долговечные варианты", - сказала Вайденбаум.

Вместо того чтобы выбирать массово производимые, некачественные шторы, которые часто приходится менять, домовладельцы инвестируют в хорошо сшитые, вневременные модели.

"Шторы, изготовленные на заказ, стоят своих денег, поскольку они созданы для того, чтобы служить долго, оставаться функциональными и красивыми на окнах в течение многих лет", - объяснила она и добавила, что такие шторы сокращают количество отходов.

