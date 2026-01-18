Скандал между Jerry Heil и Кажанной разрастается: стало известно, сколько получала певица

Девушка назвала эти условия рабскими.

Певица Кажанна (Анна Макиенко) заявила, что ее контракт с лейблом NOVA MUSIC является "рабским". В ответ команда расторгла с ней сотрудничество.

Девушка опубликовала в Instagram заявление, в котором подчеркнула, что не призывала травить основательницу лейбла - певицу Jerry Heil - и лишь хотела получить ответ от NOVA MUSIC:

"Я хочу, чтобы меня наконец отпустили из этого рабского контракта, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, которые меня не устраивают, как это происходит сейчас (параллельно заставляя дальше снимать рекламу и т.д.), или навешивали космические долги, которые они не могут подтвердить (заплачу 10 гривень тому, кто найдет у меня в профиле дорогой клип без спонсорской помощи (брендов), или фотосъемку или обложку к песне, снятую не по бартеру)".

Кажанна подчеркнула, что не ставит целью помешать Яне выиграть в Национальном отборе на "Евровидение", а лишь хочет получить свои роялти и добиться изменений в этой индустрии. В ответ в Telegram-канале Jerry Heil появился пост, в котором Яна Шемаева предполагает, что девушку мог "накрутить" другой лейбл, который хочет переманить ее к себе.

"Если Аня пришла к таким выводам сама - это очень печально. Кто знает мою историю хотя бы начиная где-то с 2017 года, знает, что я прошла непростой путь и никогда бы не поступила так с любым артистом - а тем более с девушкой, которой мы взялись помочь. В лейбле никогда не говорили Ане, какую музыку писать, не сдерживали ее, не запрещали и не заставляли что-то создавать. Мы были влюблены в ее талант, уникальность и смелость поиска", - заявила певица.

По словам Jerry Heil, все авторские права на песни принадлежат Кажанне, а она не только не запрещала ей подаваться на Нацотбор, но и говорила своей команде, что "сама не пойдет, чтобы полностью ее поддерживать". После этого ее лейбл объявил, что досрочно прекращает сотрудничество с Анной.

В заявлении отмечается, что они начали сотрудничать в октябре 2023 года, а уже в конце осени 2025-го пришли к выводу, что условия больше не удовлетворяют обе стороны. В декабре лейбл и певица согласились запустить процедуру досрочного расторжения контракта, которая должна была состояться в январе:

"Проект планировался как долгосрочная инвестиция: при вложенных ресурсах он должен был начать приносить прибыль лейблу с третьего года сотрудничества. На сегодняшний день проект еще не вышел в финансовый плюс. При этом мы никогда не требовали и не требуем финансовой компенсации от артистки. Также никогда не посягали и не посягаем на авторские права Кажанны".

Согласно официальной позиции лейбла, контракт предусматривал, что 70% чистой прибыли отходило им, а 30% - артистке. Осенью они предложили работать 50 на 50%, но Кажанна отказалась.

Напомним, недавно Кажанна защищала Jerry Heil, которую в сети назвали "рабовладелицей" из-за условий продюсирования артистов.

