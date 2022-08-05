Взрывы слышны в одном из районов.

Утром в пятницу, 5 августа, российские оккупанты атаковали один из районов из Николаева.

Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич в Telegram.

"В одном из районов Николаева произошли взрывы. Прошу всех не выходить из дома и держаться подальше от окон!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, утром 4 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Город был обстрелян 4 раза – в 04:00, в 04:40, затем в 06:00 и в 08:00. Было зафиксировано до 18 взрывов, в том числе и кассетных снарядов.

Во время вчерашних утренних обстрелов Николаева были повреждены более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание.

18 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал платить по 100 долларов тем, кто будет предоставлять информацию о наводчиках оккупантов. Официально уже задержаны четыре корректировщика вражеского огня.

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