Немецкие военные неожиданно покинули Гренландию без объяснений, - Bild

Причины внезапного отъезда немецких военных пока не обнародованы.

Группа из 15 опытных немецких военнослужащих неожиданно покинула Гренландию, вылетев из столицы острова Нуук.

Немецкое издание Bild зафиксировало посадку группы немецких офицеров и солдат на рейс авиакомпании Icelandair. "Миссия закончилась раньше намеченного срока, при этом публичных заявлений и официальных разъяснений со стороны Берлина не последовало", - акцентировало издание.

Журналисты сообщили, что приказ о возвращении поступил из Германии сегодня рано утром, в связи с чем все запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены.

Видео дня

"Еще накануне глава группы Штефан Паули говорил, что военные ждут решения Берлина о возможных дальнейших шагах", - отметило издане.

Отмечается, что причины внезапного отъезда немецких военных пока не названы.

"По одной из версий, решение, возможно, связано с обострением ситуации вокруг Гренландии и торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет", - написало издание.

Высадка немецких военных в Гренландии

Всего два дня назад - 16 января группа из 15 опытных немецких военных вылетела в Гренландию. В эту группу вошли военнослужащие военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил, логисты и эксперты по авиаперевозкам.

Предполагалось, что в Гренландии они займутся изучением того, где и как на острове можно провести крупные учения совместно с Данией.

Вас также могут заинтересовать новости: