Как почистить утюг, чтобы не испортить одежду: эксперт назвала лучшие домашние средства

Эксперт поделилась проверенными методами очистки с помощью доступных средств, которые есть на каждой кухне.

Неважно, пользуетесь ли вы утюгом каждый день или раз в год, его важно чистить правильно. Нет ничего обиднее, чем в последний момент перед выходом испортить любимую вещь рыжим пятном или черным нагаром, который предательски скопился на подошве прибора.

Многие забывают, что утюг требует регулярной профилактики не меньше, чем стиральная машина. Со временем внутри резервуара накапливаются известковые отложения от воды, а на поверхности образуется незаметный липкий слой от микрочастиц синтетики или крахмала, пишет Southern Living.

Если игнорировать эти загрязнения, утюг начинает хуже скользить, "плеваться" ржавой водой и в итоге может безнадежно испортить деликатную ткань. Издание попросило эксперта по уборке Сабрину Фирман поделиться лучшими советами о том, как чистить утюг и ухаживать за ним в домашних условиях.

Видео дня

Как часто нужно чистить утюг от накипи

Периодичность глубокой чистки напрямую зависит от того, как часто вы гладите. Фирман советует применять описанные ниже методы примерно один-два раза в год для поддержания техники в идеальном состоянии. Однако, если вы заметили липкие пятна или нагар, значит, пришло время для внеплановой уборки.

Чем нельзя чистить утюг

Есть две вещи, которые противопоказаны утюгам:

Агрессивная бытовая химия. "Избегайте сильных средств, которые могут повредить внешнее покрытие утюга", – предупреждает Фирман.

"Избегайте сильных средств, которые могут повредить внешнее покрытие утюга", – предупреждает Фирман. Водопроводная вода. Для чистки лучше использовать дистиллированную воду, так как она не содержит металлов и примесей. Купить ее можно в аптеке или супермаркете (в отделе автотоваров).

Что вам понадобится:

Белый уксус

Дистиллированная вода

Мерный стакан (1/2 чашки)

Чистая хлопчатобумажная тряпка

Ватные палочки

Дополнительно: пищевая сода или соль

Как почистить утюг изнутри

Прежде всего, всегда сверяйтесь с рекомендациями производителя. Если инструкции под рукой нет (кто их вообще хранит?), ее часто можно найти в интернете, вбив в поиск марку, модель и слово "инструкция".

Если инструкции нет, лучший способ очистить резервуар – следующий: "Смешайте ½ чашки белого уксуса и ½ чашки воды и залейте раствор в резервуар утюга. Включите прибор, установите режим отпаривания, подождите пять минут, а затем нажимайте кнопку подачи пара в течение 30 секунд. Повторите это действие 4–5 раз", – советует Фирман.

После этого выключите утюг, дайте ему остыть и вылейте остатки уксусного раствора. Чтобы удалить запах и остатки уксуса, можно повторить процесс с чистой дистиллированной водой.

Как почистить утюг, если он пригорел

Существует несколько методов очистки внешней поверхности. "Снова используем белый уксус: смочите им чистую хлопковую тряпку и поставьте на нее холодную подошву утюга. Убедитесь, что поверхность под тряпкой защищена и не пострадает от кислоты. Оставьте на 30 минут, а затем протрите насухо", – говорит эксперт

Если требуется абразив, Фирман предлагает сделать пасту из пищевой соды и воды в пропорции 2:1.

Нанесите пасту и аккуратно потрите круговыми движениями, после чего обязательно протрите чистой влажной тканью. Другой метод – насыпать большое количество соли на газету или бумагу на гладильной доске. Нагрейте утюг и водите им по соли круговыми движениями, пока подошва не очистится.

Если забились отверстия для пара, воспользуйтесь ватной палочкой. Для большей эффективности ее также можно смочить в белом уксусе.

Советы, как сохранить утюг чистым дольше

Сливайте воду. Чтобы избежать появления пятен на одежде, выливайте воду из резервуара после каждого использования. Это предотвратит образование плесени, затхлости и накипи, которые могут испортить вещи.

Чтобы избежать появления пятен на одежде, выливайте воду из резервуара после каждого использования. Это предотвратит образование плесени, затхлости и накипи, которые могут испортить вещи. Правильный режим. При глажке тканей, которые могут расплавиться (например, полиэстера), обязательно выставляйте температуру согласно ярлыку на одежде. У большинства утюгов есть специальные отметки для разных типов тканей.

При глажке тканей, которые могут расплавиться (например, полиэстера), обязательно выставляйте температуру согласно ярлыку на одежде. У большинства утюгов есть специальные отметки для разных типов тканей. Протирка. После каждого использования протирайте остывший утюг чистой тряпкой из микрофибры.

Ранее УНИАН сообщал, как отмыть микроволновку от застарелого жира.

Вас также могут заинтересовать новости: