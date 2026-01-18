'Ты - бродяга соцсетей': Тина Кароль громко поссорилась с известным блогером

Артистка обвинила его в медиа-киллерстве.

Украинская певица Тина Кароль эмоционально возмутилась заявлениями блогера-сплетника Богдана Беспалова относительно ее критики в сети.

Сегодня днем Беспалов опубликовал в своем Threads-аккаунте скриншоты негативных комментариев под видео визита Кароль в город Славянск. Как известно, артистка приехала в город вместе с поэтом, писателем и певцом Сергеем Жаданом:

"Отправившись в город-герой Славянск, который находится под постоянными обстрелами россиян, артистка на фоне стелы города записала с улыбкой и весельем видео под свою песню "Шиншилла". Местные жители не поняли такой "веселой поддержки" и возмущаются поведением Кароль. Именно так выглядит полная оторванность от контекста и попытки стать "своей, народной", когда ты никогда такой не была. Потому что ты "элита".

Тина опубликовала скриншот этого поста на своей Instagram-странице, обвинив Беспалова в медиа-киллерстве. По словам певицы, жители Славянска были только рады ее визиту.

"Ты - бродяга социальных сетей! Хейтер! Нам все равно на твое мнение, потому что мы достойно делаем свое дело! И оно никак не связано с тем, чем ты питаешься", - написала Кароль.

Напомним, осенью Тина Кароль также комментировала высказывания украинского композитора Евгения Рыбчинского, который оценивал ее творчество.

