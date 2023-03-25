Пресс-секретарь Путина сделал "каминг-аут" по поводу своей "пиратской" жизни в сети и признался, что регулярно скачивает фильмы с торрентов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал своего политического "друга" зампреда Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева по поводу "пиратства" в РФ.

В комментарии российским СМИ Песков признался, что сам довольно часто пользуется "пиратскими сервисами". Правда, сам он скачивать кино не умеет, за него это делают другие.

"Те, кто украл наши активы, кто ввёл незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратам, а теперь бандитами. Соответственно, фраза "пиратский контент" должна под другим соусом у нас восприниматься", - отметил Песков.

Медведев призвал россиян скачивать пиратские фильмы

Напомним, что сегодня Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в комментарии пропагандистским СМИ "разрешил" россиянам воровать интеллектуальную собственность иностранных компаний на фоне санкций, с которыми столкнулись россияне.

Он припомнил о том, как "всякие Netflix" и другие компании ушли из РФ и призвал россиян пользоваться их контентом бесплатно.

Напомним, что Netflix ушел из России в начале марта 2022 года из-за вторжения российских войск в Украину.

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