Российские издательства решили просто передать смысл его последней новинки в "сжатом изложении", заявив, что у россиян нет времени полностью читать книгу.

Российские издательства выкрутились из положения и решили обеспечить россиян пересказами тех иностранных книг, на которые не смогли получить официальную лицензию из-за санкций Запада. Ранее там уже анонсировали свои планы на легализацию пиратства.

Первой жертвой российского пиратства стали мемуары принца Гарри Spare, пишет Forbes Russia. Официальные права на эту книгу принадлежат англо-американскому издательству Penguin Random House, которые ушло с российского рынка.

Теперь "саммари" книги появится на российской платформе "Литрес", как анонсировал сервис Smart Reading.

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"Мемуары герцога Сассекского пока не изданы в России и впервые публикуются на русском языке в единственном формате - сокращенной версии, сжатом изложении", - говорится в пресс-релизе.

Как попытался оправдаться директор департамента по развитию контента ГК "Литрес" Евгений Селиванов, выпуск пересказов иностранных книг связан с занятостью россиян, у которых просто нет времени читать книги целиком.

"У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшен целиком", - отметил он.

Однако это будет не единственная версия мемуаров со стороны российских издательств. Заработать на пиратстве также решило издательство "Эксмо-АСТ", анонсировав общий тираж книги в 3000 экземпляров. Информацию об этом подтвердил российским СМИ представитель группы.

Книгой займется издательство группы "Эксмо-АСТ" - "Бомбора" в рамках проекта CrossReads. Там заявили, что электронная версия, а также аудиоформат мемуаров Гарри появятся уже в четверг, 16 февраля. В печатном виде пересказ можно будет прочесть в конце месяце.

"В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала на свой язык. Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании", - пояснил гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев.

Он назвал такое воровство книги "российским стартапом", который позволит гражданам РФ "частично решить проблему доступности новинок нон-фикшена, и как альтернативу принудительной лицензии".

Вместе с тем, идею о пересказе иностранных книг поддержали не все российские издательства. Критику на этот счет высказали дома Ad Marginem Press и Individuum. Там отметили, что хотя пересказ книг, а не прямое цитирование, не противоречит закону - это все равно "не человеческий" метод ведения бизнеса, а настоящее завуалированное пиратство.

Мемуары принца Гарри

Мемуары Spare - автобиографическая книга принца Гаррри, написанная в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером. Мировая премьера книги состоялась 10 января 2023 года. Произведение в первый же день побило рекорды продаж: за 24 часа читатели приобрели 1,43 млн копий книги. В Украине мемуары пока что находятся на этапе предзаказа с возможной покупкой в марте.

Напомним, что Гарри впервые анонсировал работу над книгой в 2021 году. Тогда его обвинили в нарушении протоколов королевской семьи.

Сенсационное заявление о своих мемуарах он сделал после переезда со своей супругой Меган Маркл в США. Сообщалось, что Гарри заключил контракт на издательство мемуаров в 20 млн долларов. Тогда его выходку назвали последней каплей в чаше терпения ныне почившей королевы Елизаветты II.

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