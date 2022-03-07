Россияне не будут иметь доступ к Netflix / фото ua.depositphotos.com
Стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Netflix приостановил работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину", - написал он.
"Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить нашу работу в России", - сказал представитель Netflix в комментарии Variety.
Ранее сервис отказался транслировать 20 российских каналов, поддерживаемых государством, через нападение России на Украину и войну.