В знак протеста против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Netflix приостановил работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину", - написал он.

"Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить нашу работу в России", - сказал представитель Netflix в комментарии Variety.

Ранее сервис отказался транслировать 20 российских каналов, поддерживаемых государством, через нападение России на Украину и войну.

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