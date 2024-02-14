По словам Подоляка, в лице Надеждина российское либеральное общество получило как бы отдушину, оправдание, "типа смотрите ну мы же боремся".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, почему Борис Надеждин – вроде как единственній кандидат в президенты РФ, открыто выступающий против войны - не является реальной оппозицией Путину и рассчитывать на него всерьез нет никакого смысла.

"Первое - пока нету никаких внятных политиков которые готовы вывести войска и соответственно вести переговоры в Российской Федерации. Там нет политики, нет конкуренции. Второе – вы тратите зря время, когда обсуждаете с кем-либо Надеждина. Это не кандидат, даже юридически он уже не кандидат и соответственно он не является олицетворением реальной свободнической оппозиции. Это обычный технологический субъект с максимально мейнстримовыми для российской идеологии взглядами", - отметил Подоляк.

Таким образом, считает он, обсуждать это не имеет смысла, нужно вести себя, исходя из своих национальных интересов.

"И наши национальные интересы абсолютно точно не пересекаются с такими субъектами как тот же Надеждин, здесь нету точек пересечения", - отметил он.

Как отметил Подоляк, в лице Надеждина российское либеральное общество получило как бы отдушину, оправдание, "типа смотрите ну мы же боремся".

"Я честно говоря даже не знаю зачем мы тратим на это время, потому что он ни на что не влияет. Это персонаж Никто, его нету, то есть это по умолчанию отсутствующее звено. Он ни на что не влияет, он никуда не попадёт, он не будет иметь никакой ценности, через какое-то время его вообще можно в принципе даже фамилию будет забыть, потому что он не будет вообще влиять ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни после обвала путинского режима", - подчеркнул Подоляк.

Он обратил внимание также на тот парадоксальный факт, что российские либералы всерьез думают, что могут "в белых перчатках не проливая свою кровь" изменить политическую систему внутри России.

"Они считают, что достаточно будет выйти, поставить подпись за Надеждина и всё они выполнили максимально. А теперь ждем, пока вся эта система путинская, которая вас там вырезает и миллион к вам отправила людей чтобы грабили, резали, насиловали вас, они добровольно посыпятся, потому что мы такие смелые вышли поставили подпись за кандидата альтернативного".

Подоляк назвал это "инфантилизмом" и подчеркнул, что изменить власть в РФ возможно только через "кровавую революцию".

Борис Надеждин - что известно

Надеждин занимается политикой с начала 1990-х. Он участвовал в выборах от либеральных партий, но особых успехов не добился. В конце 1990-х он работал в аппарате правительства РФ при премьере Борисе Немцове.

В 1999 году Надеждин прошел в Госдуму в составе партии "Союз правых сил". Переизбраться на новый срок в 2003 году он не смог. В последующие годы продолжал политическую деятельность, но без значимых успехов.

Общероссийскую известность Надеждин приобрел только в 2023 году, когда решил баллотироваться в президенты как антивоенный кандидат.

В то же время Российская Центральная избирательная комиссия не включила Надеждина в список кандидатов. Формальный повод для отказа включения в перечень кандидатов - якобы великоватое количество ошибок в подписях граждан, которые были собраны за его выдвижение на пост президента.

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