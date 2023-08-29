Предпосылки для определенных мятежей в РФ уже созданы, отметил Подоляк.

После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вероятность возникновения новых протестов и мятежей в России только увеличилась, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, убийством Пригожина элитам РФ продемонстрировано, что кремлевский диктатор Владимир Путин не действует по правилам, не выполняет взятые на себя обязательства даже перед ними, а также то, что он пребывает в параноидальном состоянии, и в связи с этим никто не может быть в безопасности.

"По мере того, как эта война будет заходить все дальше и дальше в проигрышную для России конфигурацию, а она сегодня уже такой выглядит, то для многих представителей его даже ближайшего окружения это будет риск. На кого-то надо будет все повесить... Все это приведет к внутреннему напряжению. Уже созданы предпосылки для определенных мятежей", - считает Подоляк.

Он также не сомневается, что организаторы новых мятежей сегодня будут исходить из соображений следующего плана: чтобы довести все до конца, и чтобы это был сговор нескольких кланов.

"Я для этого вижу сегодня абсолютно все основания", - добавил советник главы ОПУ.

Новые марш на Москву близок - мнение

Как писал УНИАН, по мнению публициста Андрея Пионтковского, скоро будет второй "Марш справедливости", подобный тому, который устраивал Пригожин.

"Пригожина убрали организаторы первого мятежа справедливости. Это означает, что близок второй. Для его (марша - УНИАН) успеха им (организаторам убийства и марша - УНИАН) нужен уже не живой Пригожин, а светлый образ народного заступника Пригожина, убиенного национал-предателями Шойгу, Герасимовым, Путиным", - отмечал он.

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