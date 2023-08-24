Пригожин нарушил сделку, отметил эксперт.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин нарушил сделку с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, и его "убрали", уверен журналист и политолог Майкл Наки.

Эксперт уверен, что Путин не мог просто так простить Пригожину мятеж, и два месяца назад они достигли компромисса, согласно которому главарь ЧВК не должен был появляться в информпространстве.

"Но Пригожин решил показать, что он здравствует и что вообще у него все под контролем, он опубликовал свое видео из Африки. Сделка Владимира Путина с Евгением Пригожиным предполагала, что последний больше не будет записывать видео, что Пригожин больше не будет выступать с бравадой, что Пригожин больше не будет рассказывать, что он крутой, классный, и вообще все должны на него обращать внимание. И записав это видео, возможно, Пригожин дал формальный повод Владимиру Путину внутри его кругов для того, чтобы показать, что смотрите - он снова взрывается и пора его убирать", - отметил Наки.

Журналист не считает приоритетной версией ту, что Пригожин может быть жив. При этом он высказался за то, чтобы главарь ЧВК все-таки оказался на скамье подсудимых, а не был бы убит:

"Пригожин знает и про интересы России, про то, как все устроено в Кремле. Пригожин - полезный кладезь знаний. Хорошо бы, если бы он был в суде".

Гибель Пригожина - версия

Политолог и публицист Андрей Пионтковский уверен, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убили организаторы его мятежа. Цель - повесить его убийство на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы отстранить в дальнейшем его от власти.

"Под угрозой сейчас власть и жизнь третьего более крупного преступника - Путина", - отметил он.

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