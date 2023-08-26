Эксперт намекнул на главную цель убийства Пригожина.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский прогнозирует, что близок второй "Марш справедливости", подобный тому, который устраивал погибший главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Пригожина убрали организаторы первого мятежа справедливости. Это означает, что близок второй", - написал он.

При этом эксперт намекнул на главную цель убийства Пригожина:

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"Для его (марша - УНИАН) успеха им (организаторам убийства и марша - УНИАН) нужен уже не живой Пригожин, а светлый образ народного заступника Пригожина, убиенного национал-предателями Шойгу, Герасимовым, Путиным".

Ранее Пионтковский отмечал, что Пригожин был героем z-патриотов:

"Мертвый Пригожин, его светлый образ для Путина страшнее любого живого Пригожина… С его образом на своих знаменах "пригожинцы", z-патриоты пойдут грабить ту же самую Рублевку… Я полагаю, что Пригожина убили организаторы его мятежа, чтобы добавить к обвинению Путина еще один страшный пункт, что он убил "патриота Пригожина".

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ потерпел крушение самолет, который принадлежал главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Позже в Росавиации объявили, что тела Пригожина и его зама Дмитрия Уткина обнаружены на месте крушения и опознаны.

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