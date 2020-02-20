Затащил в подвал ресторана: под Москвой педофил изнасиловал двух сестер-школьниц
12:45, 20 февраля 2020Русский міръ
682 0
Сейчас идет расследование этого происшествия.
Известно, что девочки являются несовершеннолетними / Фото: zakon.kz
В городе Сергиев Посад в Московской области педофил изнасиловал двух сестер-школьниц.
Читайте такжеВ России студенты изнасиловали на вечеринке 17-летнюю девушку
Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Инцидент произошел 18 февраля в подвале ресторана "Ковчег".
Как рассказал правоохранителям отец девочек, там неизвестный мужчина совершил по отношению к сестрам насильственные действия сексуального характера.
Известно, что девочки являются несовершеннолетними.
Сейчас полиция пытается установить все обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.
Как сообщал УНИАН, в городе Волгодонске Ростовской области Российской Федерации умственно отсталый подросток совратил двух первоклассниц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter