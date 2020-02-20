Затащил в подвал ресторана: под Москвой педофил изнасиловал двух сестер-школьниц

Сейчас идет расследование этого происшествия.

В городе Сергиев Посад в Московской области педофил изнасиловал двух сестер-школьниц.

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Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел 18 февраля в подвале ресторана "Ковчег".

Как рассказал правоохранителям отец девочек, там неизвестный мужчина совершил по отношению к сестрам насильственные действия сексуального характера.

Известно, что девочки являются несовершеннолетними.

Сейчас полиция пытается установить все обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в городе Волгодонске Ростовской области Российской Федерации умственно отсталый подросток совратил двух первоклассниц.