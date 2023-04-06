Протоиерей Дмитрий Василенков ранее занимал должность главы отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии.

Российский патриарх Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника в зоне проведения так называемой "специальной военной операции".

Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, главным священником для войны в Украине стал Дмитрий Василенков - клирик Санкт-Петербургской епархии, ранее занимавший должность главы отдела по взаимодействию с казачеством.

Теперь по приказу Кирилла он будет "духовно наставлять" российских военнослужащих и сотрудников силовых структур, находящихся в зоне боевых действий в Украине.

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РПЦ и война в Украине - детали

Патриарх РПЦ Кирилл с начала полномасштабного вторжения России в Украину выступал в поддержку так называемой "СВО", призывая уничтожать врага с оружием в руках. Он оправдывал войну, начатую президентом Владимиром Путиным, утверждая, что ее спровоцировали внешние силы с целью уничтожения России.

Поп Русской православной церкви Андрей Ткачев посоветовал российским захватчикам без молитвы "Град" не заряжать, фактически благословив их на убийства украинцев.

Духовный глава православных христиан мира Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Российская Православная Церковь разделяет с властями России ответственность за полномасштабное вторжение в Украину. После войны потребуется "духовное возрождение" России.