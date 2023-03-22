Вселенский патриарх признал, что "духовные скрепы" россиян на самом деле оказались бездуховными.

Российская православная церковь разделяет с властями России ответственность за полномасштабное вторжение в Украину. После войны потребуется "духовное возрождение" России.

Об этом заявил духовный глава православных христиан мира Вселенский патриарх Варфоломей на конференции в Литве, пишет Reuters.

"Церковь и государственное руководство в России сотрудничали в преступлении агрессии и разделяли ответственность за последующие преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", — заявил он.

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Варфоломей отметил, что российские власти используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей". Также Вселенский патриарх выразил готовность помочь в "духовном возрождении" России.

"Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах сопротивления и нейтрализации способности руководства Московского Патриархата подрывать единство и теологически узаконивать преступное поведение", — сказал Варфоломей.

Роль РПЦ в пропаганде российской агрессии

В начале полномасштабного вторжения в Украину глава РПЦ патриарх Кирилл открыто поддержал действия Кремля. При этом он пытался убедить в законности агрессии даже Папу Римского.

После провала изначального блицкрига российскому командованию понадобилось много пушечного мяса для войны на истощение. Православные храмы в России стали агитировать прихожан за вступление в армию для войны против Украины.

Когда в РФ была проведена "частичная мобилизация", сотни тысяч россиян предпочли сбежать из страны, чтобы не попасть на фронт. Патриарх Кирилл открыто осудил тех, кто боится погибнуть на войне в Украине.

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