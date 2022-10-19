Каждому россиянину из списка пограничников может прийти повестка.

Более миллиона граждан Российской Федерации попали в базу пограничной службы РФ. Этим людям запрещен выезд за пределы страны в связи с мобилизацией, которую объявил российский президент Владимир Путин 21 сентября.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что пограничники через эту базу проверяют граждан, которые выезжают из страны. На данный момент российские СМИ сообщили об 1025703 людях, попавших в список невыездных. Не всех россиян из списка мобилизуют, но каждому из них может прийти повестка из военкомата.

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Мобилизация в России - что известно

В указе президента России Владимира Путина о мобилизации седьмой пункт под грифом "для служебного пользования". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом пункте говорится о числе призывников. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о призыве 300 тысяч человек.

В свою очередь Путин говорил, что призвали 223 тысяч человек, но за 10 дней до этого Шойгу уже отчитывался, что за две недели мобилизовали более 200 тысяч.

В связи с объявленной мобилизацией в России мужчины массово выезжали из России в Грузию, Казахстан, Монголию и другие страны.

По данным источника Forbes в Кремле, от мобилизации за границу выехали от 600 тысяч до 1 миллиона человек. После этого президент РФ созвал Совет безопасности, на котором предложил обсудить миграционную политику.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время, а в российскую армию уже призвали 222 тысячи мужчин.

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