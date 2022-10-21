Российскому "мобику" полагалась отстрочка, но в местном военкомате это проигнорировали и без подготовки отправили на фронт в Украину, где тот погиб через два дня.

Мобилизованный после указа российского диктатора Владимира Путина и отправленный на войну против Украины сотрудник "Райффайзен Банка" Тимур Измайлов был ликвидирован 7 октября в результате минометного обстрела.

Об этом рассказал его адвокат, российский правозащитник Константин Ерохин.

По его словам, Измайлов занимал "ключевую айти должность" в российской "дочке" австрийского "Райффайзен Банка", где сопровождал работу платежной системы "Мир". Ему якобы полагалась отстрочка, но он был мобилизован 23 сентября, и уже 5 октября оказался в зоне боевых действий на территории Украины.

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Ранее сестра "мобика" рассказала СМИ, что ее брата вызвали в военкомат для "уточнения документов" еще 18 сентября, за три дня до объявления Путиным "частичной мобилизации".

По ее словам, Измайлову в военкомате вручили повестку на учебные сборы на 22 сентября, а на следующий день, когда он явился, у него забрали военный билет и мобилизовали. "Мобика" сразу отправили в военную часть Наро-Фоминска, а после в Белгородскую область. И хотя ему полагалась отсрочка как IT-специалисту в системно-значимом российском банке, это в военкомате проигнорировали.

"Списки из Центробанка РФ на отсрочку до сих пор не дошли до военкомата. Списки ЦБ подал в Генштаб 28 сентября", - пишет Ерохин.

Адвокат также добавил, что ни минобороны РФ, ни военная прокуратура никаких данных о гибели Измайлова ему не предоставили.

Райффайзен банк в России

"Райффайзен банк" в России - дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Работает в России с 1996 года и является одним из 13 системно значимых банков страны-агрессора. По итогам 2021 года он занимает 10 место среди российских банков по объему активов и 8 место по объему средств физических лиц.

В начале марта, после начала полномасштабного вторжения в Украину, издание Reuters сообщало, что RBI планирует свернуть свою деятельность на территории РФ. По данным издания, что банк инвестировал 2,4 млрд евро в свою российскую дочернюю компанию, активы которой на конец прошлого года составляли 11,96 млрд евро. Согласно расчетам Reuters, списание обоих активов приведет к сокращению чуть более чем на 100 базисных пунктов коэффициента основного капитала группы, являющегося ключевым показателем финансовой устойчивости, который составляет 13,14%.

Позже Raiffeisen Bank International заявил о возможности "тщательно продуманного" ухода из России. В банке отметили, что война в Украине оказывает разрушительное воздействие на население и экономику страны.

В мае австрийская группа разорвала отношения с несколькими банками в России с открытыми в RBI корреспондентскими счетами. В то же время решение не касается российской дочки "Райффайзенбанка".

Тем не менее, несмотря на мартовское заявление RBI о готовности уйти из РФ, "Раффайзен Банк" до сих продолжает работу в стране-террористке, оплачивая там налоги, которые российский режим тратит, в том числе, на войну в Украине и совершение военных преступлений.

Тем временем, "Райффайзен Банк Украина" в ответ на критику его материнской группы RBI за работу в РФ регулярно заявляет, что является отдельным юридическим лицом и никак не связан с российским "Райфом". Также он прекратил отношения с клиентами и деньгами, которые имеют российское и беларуское происхождение.

Война в Украине

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек. По сведениям росСМИ, количество мобилизованных в России может превысить 1 млн человек.

Мобилизовать должны были только тех военных, которые находились в запасе. Кроме того, военные еще должны были проходить обучение. Однако на самом деле повестки получали не только люди с военным опытом. Также людей без подготовки почти сразу отправляли на войну с Украиной.

Позже сообщалось, что в РФ есть серьезные проблемы с обеспечением мобилизованных, в частности, не хватает зимней формы.

В России признались в гибели первых пяти мобилизованных 13 октября. После этого последовала волна критики военного командования.

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