Среди россиян уже распространяют "страшилки", в которых обвиняют в терактах Украину.

Спецслужбы РФ, предположительно, готовят теракты против собственного населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, военкоматы на территории РФ распространяют "памятки" для местных жителей в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Вроде бы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.

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"Эта "страшилка" - зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там действительно массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечий и даже смертей мирного населения", - отмечает разведка.

По убеждению ГУР, российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

Война с Россией и контрнаступление ВСУ - важные новости

РФ еще в 2014 году вторглась на украинскую территорию - захватила украинский Крым и на Донбассе поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

В результате полномасштабного вторжения, осуществленного 24 февраля, Россия захватила части Запорожской и Херсонской областей. РФ уже провела на оккупированных территориях свои псевдореферендумы и назвала украинские земли "своими".

Украинская армия с конца августа проводит контрнаступление на разных направлениях. На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября от противников освобождено более 1 170 квадратных километров.

19 числа стало известно, что Владимир Путин на оккупированных Россией территориях Украины ввел "военное положение".

20 октября американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти планирует сдать украинской стороне значительные территории Херсонской области.

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