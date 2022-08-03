Датой смерти сына в нем указан день, когда затонул крейсер, – 13 апреля.

Отец 20-летнего моряка с затонувшего крейсера "Москва", считавшегося пропавшим без вести, Дмитрий Шкребец получил свидетельство о смерти сына спустя 110 дней.

Об этом Шкребец рассказал в Вконтакте.

"Шкребец Егор Дмитриевич, матрос срочной службы по призыву, старший вестовой службы снабжения, официально признанный Генеральным штабом участником боевых действий – погиб. Теперь и документально", - написал Шкребец-старший.

Датой смерти сына в нем указан день, когда затонул крейсер, – 13 апреля.

Дмитрий Шкребец активно интересовался судьбой экипажа крейсера "Москва", на борту которого во время удара ВСУ находился и его сын-оккупант.

Вместе с тем мужчина поддерживал войну против Украины.

После нескольких постов в соцсетях россиянином, в свою очередь, начали интересоваться правоохранительные органы РФ.

Потопление крейсера "Москва"

Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва" затонул в водах Черного моря 13 апреля - после попадания в него ракет "Нептун". Точное число погибших и выживших российское военно-политическое руководство скрывает.

По словам родственников моряков, крейсер направлялся к Одессе на высадку десанта.

Потеря крейсера, по данным СМИ, обошлась России в 750 миллионов долларов.

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