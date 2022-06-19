Сотрудники российской службы безопасности угрожают родственникам моряков, которые хотят обнародовать информацию о погибших в СМИ.

В России отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва".

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Telegram-канале.

"Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственников. 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева", - сказано в сообщении.

Отмечается, что командир крейсера капитан первого ранга Антон Куприн, который, "нарушая устав, одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок стремлением спасти именно срочников. Якобы он получил такой приказ после взрывов на корабле".

Кроме того, отмечается, что родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании военно-морского флота России и командовании черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения.

Зато их направляют в группу психологов, медиков и юристов, которая была специально создана для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.

"Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны", - сообщили в ГУР.

Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля украинские военные попали в крейсер "Москва" с противокорабельной ракетной системы "Нептун", нанеся ему серьезные повреждения. На следующий день крейсер затонул во время буксировки в порт.

В Министерстве обороны России заявили, что экипаж численностью более 500 человек был эвакуирован.

Позже в РФ признали гибель лишь старшего мичмана Ивана Вахрушева. В Минобороны утверждали, что 27 моряков пропали без вести, 396 были эвакуированы.

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