Отдых с оккупантами: в сети показали, как аннексированный РФ Крым встречает туристов (фото)

В фотообъектив попали поломанные стульчики и грязный умывальник с использованным мылом.

Случайные отдыхающие выложили в сеть настоящие фото из аннексированного Россией Крыма, где в июле начался туристический сезон.

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Двумя яркими кадрами в Twitter поделилась пользователь под ником «RoksolanaToday&Крым25%».

«Поселок Николаевка, рынок возле комплекса Скиф, кафе. Уютно, как раз для теперешнего туриста», – говорится в сообщении.

В фотообъектив попали поломанные стульчики, из которых почти слезла краска, и грязный умывальник с использованным мылом. Учитывая надпись на табличке возле «банной комнаты», в умывальнике призывают мыть руки и овощи.

Пос. Николаевка , рынок возле комплекса Скиф, кафе.

Уютненько

как раз для теперешнего туриста pic.twitter.com/5ght8XZnAg — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2020

Как сообщал УНИАН, курортный сезон в оккупированном Крыму стартовал 3 июля. Несмотря на вспышку пандемии, российские оккупанты отменили обсервацию для приезжих, а на улицах нечасто найдешь людей в защитных масках. Фото Крыма под властью Кремля показал в сети блоггер Илья Варламов.

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