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Отдых с оккупантами: в сети показали, как аннексированный РФ Крым встречает туристов (фото)

16:34, 14 июля 2020
Русский міръ
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Отдых в Крыму - как оккупанты опозорились с курортным сезоном / Фото: Илья Варламов

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Двумя яркими кадрами в Twitter поделилась пользователь под ником «RoksolanaToday&Крым25%».

«Поселок Николаевка, рынок возле комплекса Скиф, кафе. Уютно, как раз для теперешнего туриста», – говорится в сообщении.

В фотообъектив попали поломанные стульчики, из которых почти слезла краска, и грязный умывальник с использованным мылом. Учитывая надпись на табличке возле «банной комнаты», в умывальнике призывают мыть руки и овощи.

Как сообщал УНИАН, курортный сезон в оккупированном Крыму стартовал 3 июля. Несмотря на вспышку пандемии, российские оккупанты отменили обсервацию для приезжих, а на улицах нечасто найдешь людей в защитных масках. Фото Крыма под властью Кремля показал в сети блоггер Илья Варламов.

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