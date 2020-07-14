Отдых с оккупантами: в сети показали, как аннексированный РФ Крым встречает туристов (фото)
Случайные отдыхающие выложили в сеть настоящие фото из аннексированного Россией Крыма, где в июле начался туристический сезон.
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Двумя яркими кадрами в Twitter поделилась пользователь под ником «RoksolanaToday&Крым25%».
«Поселок Николаевка, рынок возле комплекса Скиф, кафе. Уютно, как раз для теперешнего туриста», – говорится в сообщении.
В фотообъектив попали поломанные стульчики, из которых почти слезла краска, и грязный умывальник с использованным мылом. Учитывая надпись на табличке возле «банной комнаты», в умывальнике призывают мыть руки и овощи.
Пос. Николаевка , рынок возле комплекса Скиф, кафе.— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2020
Уютненько
как раз для теперешнего туриста pic.twitter.com/5ght8XZnAg
Как сообщал УНИАН, курортный сезон в оккупированном Крыму стартовал 3 июля. Несмотря на вспышку пандемии, российские оккупанты отменили обсервацию для приезжих, а на улицах нечасто найдешь людей в защитных масках. Фото Крыма под властью Кремля показал в сети блоггер Илья Варламов.
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