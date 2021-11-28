Преступник задержан, ведется следствие.

В России 30-летний житель Петербурга девять лет растлевал пасынка и платил ему за молчание.

Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что россиянин познакомился с женщиной в 2012 году, у которой было двое сыновей – шести и семи лет.

"Новый возлюбленный втайне от своей дамы начал насильно принуждать к сексу с ним младшего ребенка. А чтобы тот никому об этом не рассказывал, давал мальчику деньги. Преступления отчим совершал примерно три раза в месяц", – говорится в сообщении.

Мальчик за полученные от отчима деньги угощал друзей, водил их на карусели. Однажды на вопрос, откуда у него столько денег, школьник ответил правду, но ему никто не поверил. Одноклассники решили, что это дурацкая шутка.

Читайте такжеРоссиянка узнала о своем изнасиловании из порно-ролика в сетиТак продолжалось девять лет. В августе 2021 года 14-летний подросток впервые жестко отказал отчиму, пригрозив обо всем рассказать кому-нибудь, и извращенец от него отстал.

"Эта ужасная история так и осталась бы для всех тайной. Однако недавно одноклассники жертвы в разговоре с классным руководителем вспомнили, что шесть лет назад мальчик рассказывал им шокирующие подробности своих взаимоотношений с отчимом. Педагог передал информацию матери жертвы, та написала заявление в полицию", – говорится в сообщении.

На данный момент преступник задержан, возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. После этого выяснилось, что старший сын также не избежал "внимания" отчима.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области получил за изнасилование 8-летней девочки 15 лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Шварц