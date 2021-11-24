В августе 2018 года житель одного из сел Белоцерковского района совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

По принципиальной позиции ювенальных прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя Киевской области визнасиловании 8-летнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, приговором суда он приговорен к самому суровому наказанию, предусмотренному санкцией статьи (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса) – 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что в судебном заседании прокурор доказал, что обвиняемый в августе 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

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В одном из сел Белоцерковского района мужчина пришел в дом к своей знакомой. Дома находились ее дети. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он отнес 8-летнюю девочку на огород, где изнасиловал. Все это происходило на глазах её 5-летнего брата.

Несмотря на то, что обвиняемый свою вину не признавал, прокурор полностью доказал его виновность в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в городе Краматорск Донецкой области будут судить 46-летнего мужчину за изнасилование 11-летней девочки.

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Автор: Татьяна Герасименко