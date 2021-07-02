Пранкеры рассказали, что Netflix якобы предложил снять реалити-шоу, которое будет "смесью триллера и "Дома-2"".

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мужчине по имени Руслан, который называет себя менеджером «скопинского маньяка» Виктора Мохова, и от имени журналистки Ксении Собчак предложили ему участие в реалити-шоу.

Запись опубликована на YouTube.

Во время розыгрыша пранкеры сообщили Руслану, что стриминговый сервис Netflix якобы предложил снять реалити-шоу, ведущими которого должны стать Мохов и Собчак. По их словам, в программе должны сниматься молодые девушки и парни, которые живут на участке скопинского маньяка и участвуют в различных конкурсах. В конце же останется только один.

«Жизнь в бункере. Шоу скопинского маньяка», - описали они концепцию вымышленной передачи. Жанр был определен как «смесь триллера и "Дома-2"». Пранкеры пообещали, что шоу якобы будут показывать в США и других странах.

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Руслан отметил, что реалити-шоу встретит «жесткое сопротивление со стороны властей», тем не менее высоко оценил идею и предложил свой вариант концепции реалити-шоу: «Можно устроить то же самое и в обратную сторону: его [Мохова] в подвал, а как криминальный мир над ним издевается. Всякие разные варианты можно делать».

Также менеджер скопинского маньяка сообщил, что Мохов с удовольствием поучаствует в интимных сценах с телеведущей. Сама Собчак, по словам пранкеров, ради американского кабельного телевидения готова на все.

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Виктора Мохова посадили в тюрьму в 2004-м. В 2000 году он похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину.

Он держал школьниц в бункере, который заранее вырыл на своем участке под гаражом, в качестве секс-рабынь на протяжении 1296 дней. Спастись девушкам удалось, передав на волю записку.

За маньяком установят административный надзор сроком на 6 лет. Ему будет запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий, а также покидать место жительства или пребывания ночью (с 22:00 до 6:00).

Пользователи сети бурно отреагировали на эту новость. Большинство из них высказались за то, чтобы Мохова приговорили к пожизненному.

После освобождения Мохов направился в Москву на ток-шоу, таким образом нарушив условия административного надзора.

В документальном фильме Ксении Собчак он сказал, что ему «по кайфу» повышенное внимание со стороны общественности и СМИ.

"Катя там жила — она не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею", - сказал он.

Интервью Собчак со "скопинским маньяком" вызвало в сети эффект разорвавшейся бомбы. Журналистку в очередной раз обвинили в грязных методах, отсутствии принципов и малейшей человеческой брезгливости.

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Автор: Денис Прядко