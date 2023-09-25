Все трое "разыскиваются по статье УК".

Спустя несколько месяцев после объявления в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, выдавшего ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, Россия решила объявить в розыск также руководство суда.

На сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации появилась информацию о розыске председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, первого вице-президента Лус Дель Кармен Ибаньес Каррансу и судьи Бертрама Шмитта. Согласно данным с сайта МВД, все трое "разыскиваются по статье УК" без уточнений.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге обвинил российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову в причастностности к депортации детей из Украины и выдал бессрочный ордер на их арест.

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Ордер обязывает 123 страны, ратифицировавших Римский устав, задержать российского президента и детского омбудсмена в случае их появления на их территории.

Россия, не являющаяся подписантом Римского устава. назвала ордер неприемлемым. После выдачи ордера Путин избегает поездок за границу, в том числе, в страны, которые не обязаны исполнять решение МУС.

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