Идея создания демилитаризованной экономической зоны на Донбассе в рамках плана США по завершению войны является компромиссом между российскими территориальными претензиями и украинской позицией. Тем не менее, многие аспекты этого проекта остаются неясными. Такое мнение высказал австрийский политолог и эксперт по России Герхард Манготт в интервью DW.

"Это попытка найти компромисс между российскими территориальными претензиями и украинской позицией, согласно которой территорию отдавать нельзя. Проблема в том, как такая особая экономическая зона должна юридически функционировать - по украинскому праву или по российскому? Украина не примет зону, оформленную по российскому праву, и наоборот, Россия не признает зону, оформленную по украинскому праву. Это открытый вопрос. Кроме того, кто там будет работать - только международные компании или украинские и российские, или же украинские, или российские? Очень, очень многое остается непонятным", - сказал он.

Политолог считает, что пока Украина и Россия не придут к соглашению, нельзя сказать, хорошая ли это идея. Он выразил сомнения в том, что такая инициатива может сработать.

Кроме того, Манготт напомнил, что Россия часто не соблюдала международные соглашения. Он подчеркнул, что даже в случае создания демилитаризованной экономической зоны на Донбассе никто не может гарантировать, что Москва попытается захватить северные части Донецкой области.

Политолог отметил, что в случае создания демилитаризованной экономической зоны понадобится присутствие миротворцев. Тем не мене, он выразил сомнения, что хотя бы одно западное государство согласится держать международную миссию прямо на линии фронта.

Готова ли Украина к демилитаризованной зоне на Донбассе

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Le Monde заявил, что украинская сторона готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, но такой шаг требует привлечения мониторинговых миссий и возможен только при условии взаимного отвода войск.

Вскоре советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил в комментарии журналистам, что издание не вполне корректно подали заявление Подоляка, утверждая, что Украина уже согласилась на условие о демилитаризованной зоне. Он подчеркнул, что это решение может приниматься только на высшем политическом уровне или народом Украины.

