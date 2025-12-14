В Кремле в очередной раз "преподали урок истории" странам Запада.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Альянсу грозит война с Россией "такого масштаба, как война, которую пережили наши деды и прадеды". Он заявил, что европейские страны забыли последствия Второй мировой. Его слова цитируют росСМИ.

"Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, какой была Вторая мировая война. Господин Рютте жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами рассказывали о страшном испытании, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон и как это было жутко. Это вполне серьезно. Голландцы очень не любят немцев за этот дискомфорт, но они не знают, что такое ужасная война", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы РФ добавил, что Рютте делает подобные заявления, якобы "не понимая, о чем говорит".

"Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас, и что удалось нам сделать для того, чтобы спасти Европу от фашистов", - подчеркнул Песков.

Рютте призвал НАТО готовиться к масштабной войне с РФ - что известно

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса являются "следующей целью России". Он сказал, что нужно предотвратить войну, которая может быть "такого масштаба, как война, которую пережили наши деды и прадеды".

По словам Рютте, слишком много стран-членов НАТО не чувствуют неотложности угрозы со стороны России в Европе. Он подчеркнул, что для предотвращения такой войны нужно быстро увеличить расходы на оборону и производство.

