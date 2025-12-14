Расчет включает только сами ракеты и дроны и не учитывает расходы на логистику и пусковые платформы.

Массированная ракетно-дроновая атака по Одесской области стоила России более 109 млн долларов. За эти деньги в самой России можно было бы построить несколько больниц или десятки школ. Соответствующий расчет сделали в Силах обороны юга Украины.

"Россия сожгла более 109 200 000 долларов только за одну ночь (12-13 декабря), атакуя Одесский регион. Это не просто цифра. Это приговор", - отмечают украинские военные.

По их словам, для этой атаки россияне использовали 16 крылатых ракет "Калибр" (около 32 млн $), 5 крылатых ракет "Искандер-К" (почти 10 млн $), 5 баллистических ракет "Искандер-М" (15 млн $), 4 аэробаллистические ракеты "Кинжал" (около 40 млн $) и более 300 дронов Shahed-136 (12,16 млн $).

В ВСУ подчеркивают, что общая сумма этой ночной атаки (109,2 млн $) приводится без учета расходов на логистику и пусковые платформы. В сообщении говорится, что выбирая войну, Россия лишает самих же россиян нормального будущего. Ведь тех денег, которые были потрачены на атаку по Одесской области в самой России хватило бы на строительство 4-5 новых районных больниц или закупку тысячи аппаратов МРТ/КТ (которых нет в регионах РФ); или на обеспечение чистой питьевой водой сотен тысяч россиян, которые годами живут с отравленными водопроводами.

Также на указанную сумму можно построить 40-50 новых школ вместо аварийных и холодных зданий, где учатся российские дети.

"Пока в российских регионах закрываются больницы, люди живут без воды, а школы разваливаются, Кремль выбирает ракеты вместо благосостояния собственного народа. Это не война "за безопасность". Это сознательный выбор смерти и уничтожения, который стоит им собственного будущего. 109 миллионов - за одну ночь!", - отмечают в Силах обороны Юга Украины.

Массированный обстрел Одессы

Как писал УНИАН, в ночь на 13 декабря Одесса подверглась самой массированной атаке РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора. Областной центр и пригород были атакованы ракетами и ударными дронами.

Из-за попадания в объекты энергетической отрасли в городе пропал свет, тепло и вода. Прекратили работу трамваи и троллейбусы. Пострадало несколько гражданских. Средства воздушного нападения фиксировались в разных районах Одессы и области.

