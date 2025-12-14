Это следствие отсутствия концепции борьбы с шахедами в Украине, отметил Криволап.

С начала применения ударных дронов типа "Шахед" для ударов по Украине РФ улучшила их характеристики, тогда как Украина не создала концепции их противодействия, заявил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

"Ситуация, когда было 100 дронов за ночь, и из них 85% сбивали и 15 долетало. То это еще можно было терпеть. Да, были жертвы, но не было существенных потерь среди инфраструктуры. И мы сказали: "Это очень хорошо, у нас такая ПВО, она так прекрасно работает, сбивает 85%. Но тогда Шахед был простой, примитивный. А сейчас ситуация совсем другая. У нас летом были ситуации, когда уровень сбития от 30 до 50%", - рассказал Криволап в эфире Radio NV.

Он добавил, что во время последних атак РФ, оккупантам удается попадать "туда, куда им надо", в частности уничтожая украинскую энергетику.

Видео дня

"Специалисты уже говорят, что еще несколько таких серьезных ударов и непонятно, что мы будем делать с энергетикой... И это последствия политики, точнее отсутствия политики и отсутствия концепции борьбы с шахедами и вообще концепции, как мы будем сохранять электроэнергию, как мы будем сохранять тепло", - добавил Криволап.

Российские атаки: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за российских атак сотни тысяч семей остаются без света в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областях.

По словам прехидента, в течение недели РФ использовала для ударов по Украине более 1500 ударных дронов, почти 900 КАБов и 46 ракет различных типов по Украине.

Кроме того, мы также сообщали, что россияне ударили по супермаркету в Запорожье. Ранения получили по меньшей мере 6 человек, в том числе ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: