Украина ожидает компромиссов от России в рамках согласования плана о прекращении войны с участием США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр экономики Алексей Соболев присоединились к переговорной команде Украины. Также усилена военная составляющая украинской делегации на переговорах с США. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время онлайн-брифинга.

В частности, глава государства ответил на вопрос, следует ли ожидать изменений в составе украинской переговорной команды, учитывая как минимум изменения в американской, а также - дают ли американцы в какой-либо форме сигналы о том, что российский диктатор Владимир Путин готов на компромисс?

Как отметил глава государства, к переговорной группе с американцами от Украины "присоединилось несколько групп".

Видео дня

"Экономический сектор представляет министр экономики, а также премьер-министр Украины. Они присоединились к переговорной группе. И по безопасности также присоединились и представители разведок, и начальник Генштаба Андрей Гнатов", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что украинская переговорная команда стала больше "с приходом в американский состав Джареда Кушнера". "И с тем, что добавилась экономическая составляющая, и с тем, что было решено, что мы обсуждаем не только рамочный план из 20 пунктов, а также восстановление Украины - это экономический план для Украины, и также гарантии безопасности - это безопасность для Украины после окончания этой войны, или после момента прекращения огня", - сказал Зеленский.

Украина не ведет прямые переговоры с Россией

"У нас нет прямого диалога с российской стороной", - сказал Зеленский.

В то же время, американская сторона передает Украине позицию российской стороны.

"Они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или не готовности", - добавил Зеленский.

Вместе с тем, Украина обсуждает с США не только двусторонние отношения, в частности, гарантии безопасности, но и обсуждаем "нашу реакцию на сигналы россиян".

"И поэтому, относительно компромиссов с российской стороной, в любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как сегодня они это демонстрируют на высоком уровне, - я считаю, что "русские" должны идти на компромисс", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры Украина-США

Как сообщал УНИАН, главой украинской делегации на переговорах с США является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Сегодня в Берлине должны состояться переговоры с участием специального представителя США Стива Уиткоффа, европейских лидеров и Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: