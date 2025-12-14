Также были определены самые ненадежные семейные автомобили.

Надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля для большого количества водителей. Надежные модели позволяют избежать огромных счетов за ремонт и почти не доставляют хлопот своим владельцам.

В What Car? определили 10 самых надежных семейных автомобилей. Также эксперты назвали 3 модели, от покупки которых лучше воздержаться.

Самые надежные семейные автомобили

Топ-10 самых надежных семейных автомобилей:

1. Kia Ceed (с 2018 по 2025 год)

2. BMW i3 (с 2013 по 2022 год)

3. Honda Civic (с 2022 года - наше время)

4. BMW 1 Series (с 2019 года - наше время)

5. Vauxhall/Opel Astra (с 2015 по 2021 год)

6. Nissan Leaf (с 2019 по 2024 год)

6. Toyota Corolla (с 2018 года - наше время)

8. Seat Leon (с 2013 по 2020 год)

9. Skoda Scala (с 2019 года - наше время)

10. BMW 2 Series Active Tourer (с 2014 года - наше время)

Лидером по надежности оказался Kia Ceed третьего поколения. Эта модель предлагалась в кузовах хэтчбек и универсал.

В издании отметили, что только 8% владельцев Kia Ceed сообщили экспертам о том, что у их автомобилей случались поломки. Чаще всего неполадки были связаны с информационно-развлекательной системой, но их удавалось исправить довольно быстро.

Самые ненадежные семейные автомобили

Топ-3 самых ненадежных семейных автомобиля:

1. Hyundai Ioniq Electric (с 2016 по 2022 год)

2. Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года - наше время)

3. Volkswagen Golf (с 2020 года - наше время)

Электромобиль Hyundai Ioniq Electric оказался самым ненадежным семейным автомобилем в этом рейтинге. "Ахиллесовой пятой" этой модели оказалась аккумуляторная батарея, у которой часто возникают проблемы.

В издании подчеркнули, что ремонт Hyundai Ioniq Electric часто занимает очень много времени. По словам некоторых владельцев, их автомобили находились в ремонте более недели.

5 лучших недорогих кроссоверов

Ранее в SlashGear назвали 5 лучших кроссоверов, которые можно купить на вторичном рынке в США до 20 000 долларов. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

В частности, в издании высоко оценили Toyota Highlander 2016 года выпуска и Hyundai Tucson 2021 года выпуска. Также в рейтинг вошли Subaru Crosstrek 2020 года выпуска, Kia Sportage 2021 года выпуска и Lexus NX 2017 года выпуска.

