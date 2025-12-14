Вадим также рассказал об их сотрудничестве до 2022 года.

Известный украинский продюсер Вадим Лисица высказался о певце Олеге Виннике.

Не секрет, что до начала полномасштабного вторжения они работали над созданием многих композиций. В новом интервью OBOZ.UA Вадим вспомнил, какими были последние дни их сотрудничества.

"В свое время я работал с Олегом, были очень продуктивные периоды, были непродуктивные и даже контрпродуктивные. Мне кажется, что уже за полгода до полномасштабного вторжения господин Олег находился в состоянии измененного сознания под влиянием определенных веществ. Поэтому его поступки того времени, на мой взгляд, были неадекватными, и оценивать их сложно", - отметил продюсер.

Лисица добавил, что не знает всех подробностей выезда Олега за границу в начале полномасштабного вторжения. Однако у мужчин был такой разговор 25 февраля 2022 года:

"Я спросил, как у него дела, где он, нужна ли помощь. Он ответил, что не может сказать, где находится, потому что его якобы ищут чеченцы и сейчас они его убьют... Я не знаю, как он выезжал за границу, потому что не был свидетелем всего лично. Под одеялом или нет - этого не видел. Сейчас мы не общаемся".

К слову, по слухам, Олег Винник в начале войны был в Украине, но тайно уехал в Германию. Позже он сообщил, что не имеет украинского паспорта и приезжал только на заработки.

