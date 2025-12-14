В некоторых случаях к цели прорывается менее 10% украинских ударных средств.

Чтобы прорывать мощную российскую ПВО во время атак по военным и промышленным объектам агрессора, Украине приходится тратить сотни дронов. Не более 10% из них долетают до цели. Об этом говорится в аналитическом отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований и исследований безопасности (RUSI).

Аналитики отмечают, что большая территория, по которой рассредоточены военные и промышленные объекты России, дает как преимущества, так и уязвимости агрессору. Хотя для Украины само расстояние часто является проблемой при поражении таких объектов, с другой стороны Россия тоже не способна закрыть все эти объекты системами ПВО - их просто на все не хватит.

Эксперты RUSI отмечают, что со временем Украина наработала действенную тактику выбора наиболее уязвимых объектов. В частности, в приоритете те, которые хуже защищены ПВО и подвержены масштабным пожарам в случае попадания. Это позволяет наносить значительный ущерб, даже после попадания одного дрона.

Видео дня

Однако не все важные цели плохо прикрыты ПВО. Как рассказали аналитикам украинские военные, чтобы поразить защищенный объект, приходится одновременно запускать по нему 100-150 беспилотников, чтобы по крайней мере 10 из них достигли цели. Стоимость такой атаки получается значительной, учитывая, что один дрон стоит от 20 000 до 80 000 долларов.

Также одновременный запуск сотни БПЛА позволяет разрядить российскую ПВО на маршруте, после чего можно нанести удар крылатыми ракетами, или дронами большей мощности.

По словам украинских военных, россияне быстро учатся перехватывать западные ракеты, которыми пользуются ВСУ. Поэтому теперь на поражение одного радара приходится тратить десяток американских ракет ATACMS, а британские крылатые ракеты Storm Shadow перехватываются в половине случаев.

Вместе с тем аналитики отмечают, что российские зенитные ракеты тоже не являются бесплатными. Поэтому даже перехват украинского дрона или ракеты все равно вносит свой вклад в истощение агрессора.

Отдельной проблемой являются российские системы радиоэлектронной борьбы. По словам аналитиков, доля успешных попаданий реактивных снарядов GMLRS (снаряды для HIMARS) снизилась с почти 70% в 2022 году до 30% в 2023-2024 годах и до около 8% в 2025 году.

Истощение российской ПВО

Как писал УНИАН, российская система противовоздушной обороны постепенно истощается, поскольку объемы производства зенитных ракет, радаров и комплексов не соответствуют масштабам войны. По данным RUSI, несмотря на высокую эффективность российских ПВО и их способность перехватывать большинство украинских ударных средств, Россия сейчас тратит больше ракет-перехватчиков, чем может изготовить, что создает системную уязвимость.

Аналитики отмечают, что дальнейший рост ущерба для России возможен при условии срыва расширения производства ПВО, в частности из-за ограничения поставок импортной электроники, от которой критически зависят командные и вычислительные блоки зенитных ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: