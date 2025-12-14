По словам Росса Даффера, после этого сериал будет выглядеть так, как его задумывали создатели.

Перед выходом второй части финального сезона "Очень странных дел" создатель сериала Росс Даффер решил вмешаться в настройки телевизоров зрителей.

В Instagram он опубликовал ролик, в котором объяснил, какие параметры телевизора стоит отключить, чтобы сериал выглядел так, как его задумывали авторы. По словам Даффера, современные ТВ по умолчанию часто искажают картинку, превращая кинематографичное изображение в нечто далёкое от авторского замысла.

Сглаживание движения (Motion Smoothing / TruMotion)

Одна из главных проблем, на которую указывает Даффер, - сглаживание движения. Эта функция делает картинку слишком плавной. Он может быть уместен для спортивных трансляций или реалити-шоу, но в сериале вроде "Очень странных дел" выглядит странно и неестественно, особенно в динамичных сценах с резкими движениями камеры.

Режим Vivid / Dynamic

Яркие режимы изображения, которые могут называться Vivid или Dynamic, Даффер советует обходить стороной. Они выкручивают яркость, контраст и насыщенность цветов до максимума, что полностью ломает визуальный стиль сериала. Если хочется использовать готовый пресет, куда лучше подойдут режимы Cinema, Movie или Filmmaker Mode.

Шумоподавление (Noise Reduction)

Ещё одна настройка, которую стоит отключить, - шумоподавление. Современные стриминговые сервисы вроде Netflix уже отдают чистое изображение, и дополнительная обработка здесь попросту не нужна. В случае "Очень странных дел" это особенно заметно на костюмах и гриме демогоргонов и Векны, где важна каждая деталь.

Динамический контраст

Динамический контраст автоматически меняет яркость сцены, пытаясь сделать картинку эффектнее. Для сериала, где полумрак и игра света имеют ключевое значение, такая настройка может испортить впечатление и скрыть важные визуальные нюансы.

Повышение разрешения и подчёркивание контуров

Функции вроде Super Resolution и Edge Enhancement используют ИИ, чтобы улучшить изображение. Но вместо реального улучшения они часто делают картинку мягче или добавляют неестественные ореолы вокруг объектов. В результате изображение выглядит обработанным и искусственным, что опять же противоречит кинематографическому стилю сериала.

Цветовые фильтры

Цветовые фильтры полезны в отдельных случаях, например, для людей с нарушениями цветового восприятия или для снижения нагрузки на глаза. Но для большинства зрителей они только искажают оригинальную цветокоррекцию. Даффер говорит, что если в них нет реальной необходимости, лучше оставить их выключенными.

