Актриса подтвердила слухи об их романе.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, которую ранее заподозрили в романе с моделью Юрием Савранским, неожиданно публично призналась ему в любви.

После недавнего интервью Маши Ефросининой, где звезда фильма "Коли ти вийдеш заміж?" рассказала о разводе с экс-супругом Андреем Фединчиком, на нее посыпалось немало хейта. Однако актриса решила сделать сообщение в своем Instagram и ответить критикам.

"Когда мне хотелось кричать от боли, я улыбалась. Когда моя жизнь, моя семья, моя самоценность разбивались вдребезги, когда мое имя обливалось грязью со всех сторон, я терпеливо работала со своим внутренним. Но когда терпишь, то чаще терпение лопается! Я вижу все комментарии и каждый пишет из призмы своего принятия мира", - отметила Денисенко.

Она также добавила, что никому ничего не должна и не хочет объяснять свою жизнь.

"Я родилась на этот свет не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Я обычная женщина! Просто представьте себе, кроме того что я профессионал, публичная личность, я еще и просто женщина! Которая воспитывает сына, которая моет посуду, загружает стирку, зарабатывает деньги на семью, ухаживает за собой, родителями, занимается благотворительностью, творчеством, развивается... Я - обычный земной человек, со своим особым характером, энергией, судьбой, со своими ошибками и испытаниями, который живет своей жизнью. Выдерживайте мою судьбу! Я ничего вам не должна. Мою жизнь я имею право проживать именно так, как я считаю нужным", - подчеркнула актриса.

Интересно, что на слова Наталки отреагировал Юрий в комментариях. Мужчина публично поддержал женщину и признался в любви.

"Все будет хорошо! Люблю тебя!" - написал Савранский.

В ответ Денисенко ответила взаимностью, чем подтвердила их романтические отношения.

"И я тебя", - написала актриса и добавила смайлик в виде белого сердечка.

Напомним, ранее Наталка Денисенко призналась, как они с экс-супругом поделили имущество после развода.

