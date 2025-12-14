Звезда поделилась семейными кадрами в сети.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее похвасталась подарком от жениха-военного Дмитрия Бабчука, показала новые фото с их общим сыном.

На днях звезда опубликовала серию снимков за этот месяц в Instagram. На двух кадрах Никитюк держит маленького Оскара на руках, который уже заметно подрос.

"Декабрь. Отчитываюсь", - подписала фото Леся.

На другом кадре ведущая позировала не только с малышом, но и со своим отцом. Леся нежно прижимала полугодовалого сына к себе, не показывая его лицо на камеру.

К слову, в начале этого года Никитюк сделал предложение ее возлюбленный-военный. Позже появились слухи, что Леся в положении. Долгое время она не реагировала на эту информацию, а 15 июня подтвердила, что родила первенца. Мальчика назвали Оскаром.

