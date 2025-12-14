Противник пытался наступать колонной на мото- и квадроциклах, говорят военные.

Российские военные 10 декабря пытались колонной на мото- и квадроциклах прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Об этом сообщили в 7 корпус ДШВ в телеграмм-канале.

"10 декабря одновременно с механизированным штурмом на юге Покровска состоялся еще один эпизод российского наступления. Противник пытался колонной на мото- и квадроциклах прорваться в направлении Гришино", - говорится в сообщении подразделения.

Отмечается, что когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.

"А остатки российской пехоты уничтожали уже в поле и лесополосе, где противник пытался рассеяться и спрятаться", - добавили в 7 корпусе.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ прорвали оборону россиян и проводят зачистку в центре Купянска. По данным Института изучения войны, геолокационные кадры от 12 и 13 декабря свидетельствуют о том, что российские диверсионные группы находятся в северной и западной частях города. Кроме того, оккупанты все еще пытаются проникнуть в Купянск пешими группами.

Кроме того, украинские воины уничтожили трубу, по которой оккупанты ранее проникали в Купянск. По словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, для ее поражения было использовано три тонны взрывчатки.

В то же время стало известно, что Северск практически потерян, россиян фиксируют почти по всему городу. По самому оптимистичному сценарию, по состоянию на 13 декабря линия боевого столкновения в Северске проходит по реке Бахмутка. По данным СМИ, чтобы вернуть контроль над населенным пунктом, нужны резервы.

